copie o look: renda-se ao estilo de Silvia Zamora

A protagonista da rubrica de #copie o look é a fashionista espanhola Sílvia Zamora, mais conhecida nas redes sociais por “Lady Addict”. Inspire-se nas imagens abaixo e copie estes três looks com peças semelhantes.

Casual

1.Camisa rosa. Zara, 22,95€; 2. calças de ganga. Pull&Bear, 19,99€; 3. brincos. Cinco, 85€.

Elegante

1. Vestido. Uterque, 159€; 2. chinelos. Zara Home, 19,99€; 3. cesta. Oysho, 22,99€.

Cool

1. Biker jacket. Bershka, 25,99€; 2. Camisa. Stradivarius, 19,99€; 3. calças de ganga. Zara, 19,95€; 4. sandálias. Zara, 49,95€.

