Vestir-se bem e sem gastar muito não é difícil, apenas bastam alguns truques e consegue arranjar peças bastante acessíveis para a sua carteira. Primeiramente, o essencial a ter no seu armário são peças básicas como é o caso de um blazer preto, jeans, um vestido preto, uma camisa branca, uma t-shirt branca, umas calças pretas clássicas, um casaco de cabedal, um top de alças nude, uns stilletos pretos e também uma mala de formato grande e resistente. Assim que tiver estas peças no seu armário, só precisa de as combinar com os seus básicos.

Lembre-se que sempre que comprar peças tendência, deve fazê-lo a um custo muito mais acessível, até porque existem algumas que passam de moda muito rapidamente. Por isso, experimente fazer compras em lojas como a Primark, H&M, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear, Zara, entre outras, onde além dos preços serem relativamente mais baixos, em época de saldos, consegue encontrar boas peças a metade do preço original.

Se ainda tem dúvidas sobre como deve conjugar as peças-chave com as restantes, dê uma vista de olhos nas dicas que temos para si:

- Siga a máxima "less is more" e mantenha-se fiel a um estilo simples, dando preferência a tecidos que tenham mais qualidade e peças com bom corte;