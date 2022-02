Que levante a mão, quem nunca roubou roupa ao marido, namorado, irmão, primo ou até mesmo ao pai. As peças masculinas tem sido cada vez mais usadas pelas mulheres e a verdade é que elas são perfeitas para quem gosta de um estilo mais descontraído e acima de tudo oversize.

Para isso, deixamos-lhe cinco sugestões de peças que funcionam na perfeição em look femininos e as quais deve ir buscar ao armário masculino.

Bomber jacket

Contrastar uma peça masculina com femininas pode criar looks descontraídos, mas cheios de estilo. Uma vez que os homens costumam ser mais adeptos de bombers em tons mais escuros, como o preto, cinzento ou castanho, opte por ir às lojas e adquirir um oversized, caso o do seu namorado não combine com o seu armário.

Camisa

A estação pede as de flanela, mas as de fato caem maravilhosamente bem nas mulheres.

Hoddie

Peça mais confortável e quentinha que esta não há! E não serve só para usar dentro de casa.

T-shirt oversized

Talvez a peça mais versátil de todas! Use como vestido ou como t-shirt com umas calças de cintura subida.

Boné

Difícil vai ser escolher. Aba torta, aba reta, com frases, logotipos, enfim... o acessório perfeito para combinar com os seus looks.