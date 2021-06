Usar roupa oversized, embora seja uma grande tendência dos últimos anos que não tem desaparecido com o passar do tempo, pode ser bastante difícil para quem não está muito à vontade.

Existe uma linha ténue que separa o ter estilo e um look cool ao usar a roupa oversized, de ter um aspeto estranho que mais parece que estamos a usar a roupa de outra pessoa e, infelizmente, não é nada difícil transpor essa linha, acredite.

Para evitar esse fashion faux pas, siga estas dicas:

Em caso de dúvida, opte por apenas uma peça

Se ainda está a experimentar com esta tendência e não se sente à vontade para apostar num look inteiramente oversized, aposte apenas numa peça assim e faça dessa peça o ponto do central do seu look. Se a parte de baixo for oversized opte por um top curto e justo e, se quiser usar uma camisa uns tamanhos acima, opte por uns calções mais curtos ou umas calças mais justas.

Look total

Outra forma de acertar nesta tendência é optando por um look total ou um conjunto em que todo ele seja oversized. Desta forma é impossível não transparecer que o look largo é intencional.

Mostre pele

Uma forma de não perder o ar feminino enquanto utiliza roupa oversized, é mostrar um pouco de pele numa área mais sexy. Por exemplo, se quiser utilizar um fato completo que seja oversized opte por utilizar um top muito curto onde consiga mostrar o decote ou barriga (ou ambos), assim vai manter aquele toque de feminidade que equilibra o look.

Marque a cintura

Se todo o look for oversized e não se estiver a sentir bem pode sempre demarcar a sua cintura utilizando um cinto. Desta forma poderá manter um feeling oversized no seu look, não abrindo mão de algo tão importante como as suas curvas.

Aposte em tecidos leves

Uma forma de contrariar o aspeto pesado que um look oversized possa ter, é apostar em peças, ainda que grandes, sejam feitas com tecidos leves e fluidos que ganham movimento para conseguir transparecer algumas das curvas do seu corpo.