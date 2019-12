No dia em que se celebra valores como a família, a partilha e os amor nada melhor do que ter um look à altura. A pensar nisso, o El Corte Inglés preparou para si quatro sugestões de looks, femininos e masculinos, para que possa comemorar esta data festiva em grande estilo.

Inspire-se e Feliz Natal!

Cozy

Se nesta noite gosta de usar algo mais confortável, pode optar pelas malhas. Mas lembre-se: isso não quer dizer que o seu look vai ficar "boring", muito pelo contrário. Só precisa de juntar as peças certas.

Casual

Se prefere um figurino mais casual, pode também escolher as malhas, numa versão mais fina, para as mulheres, e um casaco, para os homens. Escolha peças que se destaquem e deixe o seu look falar por si.

Stylish

Troque o vermelho pelo branco e aposte em looks diferentes para esta noite. Em contraste, experimente usar peças num tom castanho e verá como estas se complementam na perfeição.

Elegant

Se preferir algo mais sofisticado, abuse de peças com brilhos - no caso das senhoras - e num blazer mais sóbrio - no caso dos homens. O ideal é que as peças escolhidas reflitam a sua personalidade.