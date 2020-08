É necessário ter várias peças-chave para que o seu closet seja eficaz. Ter muitas peças, mas que pouco combinam entre si, é sem dúvida um desperdício de espaço. Para que isso não aconteça mais chegou o conceito "Capsule Wardrobe".

O objetivo é juntar uma colecção de peças básicas e intemporais, com peças tendência da estação. Esta ideia surgiu pela primeira vez na década de 1970, referida por Susie Faux. Apesar disso, foi apenas em 1985 que o conceito se tornou popular. Mais precisamente quando a estilista Donna Karan lançou uma coleção de sete peças que se complementavam. O conceito gerou alguns projetos como o 'Project 333', que propunha a realização de um guarda-roupa de 33 peças para utilização em 3 meses.

Se está curiosa sobre este tema, descubra tudo agora!

Como criar o seu guarda-roupa?

Existem adaptações do conceito, propondo a criação de pequenas cápsulas dentro do guarda-roupa. Estas devem ser de acordo com os sítios frequentados e com a personalidade da pessoa. Por exemplo, se é dona de casa precisará de peças mais confortáveis para se movimentar, mas pode ao mesmo tempo frequentar muitos eventos sociais e assim já irá precisar de duas cápsulas diferentes. O ideal é que cada peça do guarda-roupa combine com outras cinco, para que se crie o máximo de conjuntos. A roupa que só combinam apenas com uma peça (ou com uns sapatos), não é versátil e acaba por apenas ocupar espaço no closet. Peças como o pijama não contam para as cápsulas.

O que fazer para coordenar o guarda-roupa?

Primeiramente deve tirar um dia inteiro para esvaziar o closet e analisar as peças que tem. Se encontrar peças muito velhas, que já não sirvam ou que já não combinem com o seu estilo, livre-se delas. Assim, já poderá começar a trabalhar com aquilo que precisa e gosta.