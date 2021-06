Brilho nos pés? Sim claro

Como dar graça a looks aborrecidos, sem ter que os alterar muito? Com sapatos, é claro. Se ao sair de casa reparar que o seu look não está forte o suficiente, aposte nos sapatos como ponto de interesse e faça-o em bom, investindo em sapatos com brilhos, glitter ou até pedras brilhantes para levar o seu look de aborrecido a incrível.

Desde saltos a ténis, passando por sandálias rasas e mules, qualquer calçado que tenha brilho, será certamente uma boa aposta para elevar o seu outfit, dando-lhe aquele, tão necessário, boost que precisa para sair de casa a sentir que vale um milhão de euros.

Conheça as nossas sugestões favoritas de sapatos cheios de brilho para looks com vida.