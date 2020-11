Não há como negar: as crianças asiáticas são realmente muito fofas e cheias de estilo e, por isso, tínhamos que dar-lhe a conhecer pelo menos estas.

Deixe-se suspirar por estes pequenos e conheça os cinco instagrammers que estão a fazer furor nas redes sociais.

Elroy Tay

Filho mais velho da blogger singapurense Tammy Tay, o pequeno já conquistou os corações de todos os seguidores da sua mãe, bem como o seu irmão mais novo.

Fighter and Penelope Tiah

Fighter Tiah, batizado Jude Maximus Tiah, e a irmã mais nova Penelope Tiah são filhos da blogger Audrey Ooi e do empresário Timothy Tiah. Os dois enchem as redes sociais da mãe com fotografias carismáticas e muito estilo.

Haru Lee

É filha do rapper sul coreano e canadianoDaniel Armand Lee, conhecido por Tablo. Haru faz parte do elenco da série “The Return of Superman”e conta com mais de dois milhões de seguidores na rede social.

Meredith Tan

Filha da blogger singapurense Qiu Qiu, Meredith adora mostrar todo o seu carisma nas suas fotos de Instagram e já conta com mais de 68 mil seguidores.

Tyler Huan

Este modelo em miniatura tem apenas 7 anos de idade e é bastante requisitado para trabalhos de moda. O seu Instagram está recheado de estilo e muita pinta, suscitando o interesse por parte dos seus mais de 37 mil seguidores.