Este modelo curvado, com diferentes cores e texturas, tem sido o protagonista nos looks mais trendy das fashionistas. Conheça o novo grito do mundo dos acessórios, através deste artigo.

A croissant bag tem sido o acessório favorito das influencers. Já existem diversas opções no mercado, o difícil é mesmo escolher. Veja as imagens abaixo e agarre já a sua. créditos: Bottega Veneta créditos: Zara créditos: Asos