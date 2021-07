Se há um dia especial na vida na vida de alguém, certamente será o dia do casamento. Planeado meticulosamente e com todo o amor e carinho, este dia ficará para sempre na memória dos envolvidos.

Todos os pormenores contam, mas há um que ganha grande destaque: o look escolhido.

Gio Rodrigues, estilista português especializado em roupa de casamento, apresenta as suas sugestões para noivos e convidados:

Para esta época de casamentos, Gio Rodrigues aposta em vestidos que evidenciam a zona do colo, seja através de decotes em barco, ombros de fora ou decotes em V onde o branco continua a ser a cor de excelência. Rendas, tule e seda são as matérias-primas mais usadas pelo designer.

Já para os noivos, os destaques vão para o fato de um ou dois botões, o fato trespasse e o fato meio fraque. As cores dominantes são os clássicos preto e cinza, mas também há espaço para o azul, o branco e o camel. O linho e o cetim são as grandes apostas para esta temporada.

Para as convidadas, Gio Rodrigues tem opções de vestidos compridos e curtos. Os plissados ganham força nesta coleção bem como os vestidos assimétricos só com um ombro, as costas abertas e as cinturas marcadas.

As cores querem-se fortes e garridas, como o azul, o amarelo, o vermelho e o verde. Para casamentos que decorram à noite, a marca tem também à disposição vestidos com brilhos.

Os convidados têm como propostas fatos de um botão ou trespasse ou, para os mais descontraídos. O bege, o branco e o azul são as cores predominantes da coleção. Para os que querem arriscar mais no look, podem escolher fatos em linho ou cetim.

Gio Rodrigues conta com a sua icónica loja no Porto e online em giorodrigues.com.