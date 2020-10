Sabia que, em apenas 7 segundos, é formada uma opinião sobre si, baseada unicamente na sua imagem?

Bárbara Mendonça é Consultora de Imagem e sabe o poder que ela tem no nosso dia a dia, seja para os outros, como principalmente para nós próprios, refletindo a nossa identidade mas também contribuindo para a nossa auto estima.

O seu trabalho destaca-se pela forma como orienta quem a procura, dando a conhecer as tendências mas, selecionando apenas as que se adequam a cada caso, de acordo com o seu guarda roupa, permitindo poupar comprando com assertividade.

Vivendo uma nova fase, em que já não socializamos como antes, sentimos essa influência nas nossas escolhas na altura de comprar roupa.

A especialista deixa algumas sugestões de tendências para esta estação, nas quais considera que vale a pena investir.

Malhas

O tele-trabalho continua a fazer muito sentido e por isso devemos procurar por tecidos e peças confortáveis.

Jeans

Embora as Skinny Jeans continuem a estar na moda e seja fundamental ter aquela calça de ganga clássica, com boa modelagem e de lavagem escura, nesta estação podemos optar por adquirir um modelo mais prático e confortável.

Existem vários, atenção aos cortes para que favoreça a sua silhueta.

Xadrez

Este padrão volta a ser tendência em tons mais escuros e quentes, vale a pena investir numa peça com este estampado. Na dúvida, um blazer oversized com o corte certo será uma grande mais valia.

Capas, cachecóis ou xailes, o conforto aliado à elegância. Escolha em concordância com as suas peças de roupa, para que seja uma opção versátil.

Terracota

A grande aposta no que toca a cores para este outono continuam a ser os tons Terracota. Os beges e os castanhos vão continuar em alta e são uma ótima opção para peças básicas, quando queremos fugir ao cinza ou ao preto.

Bárbara Mendonça, Consultora de Imagem créditos: BM

Dica: Antes de comprar, analisar sempre aquilo que já possamos ter em casa e que sejam algumas dessas peças tendência e, perceber que nem todas as tendências se adequam a todas as pessoas ou corpos, são duas das dicas chave que Bárbara Mendonça tenta sempre passar a quem a procura, para evitar gastos desnecessários.