Resultado do sonho de infância das amigas Mafalda Carvalho e Vanessa Castro nasceu a The Perfect Stampa, a recente marca de vestuário feminina all made in Portugal que lança a sua nova coleção “Fado”, onde os derradeiros protagonistas são os estampados e se respira, sente e veste a alma portuguesa.

Nas suas costuras, padrões e texturas cabe a essência de Portugal inteiro. A sonoridade e os sentimentos associados ao Fado dão o mote à nova coleção, embora a melancolia que habitualmente o caracteriza seja contrariada em peças que revelam a alegria e irreverência da cultura lusitana, permitindo que os modelos transpareçam subtilmente a dualidade entre tradição e modernidade.

Com o objetivo de representar o património nacional em toda a sua complexidade, a marca manifesta a felicidade, força e vitalidade que caracterizam este paraíso à beira mar plantado.

Num imaginário definido pela portuguesa saudade, “Fado” apresenta três estampados que ao representarem guitarras portuguesas, a intemporal artista Amália Rodrigues e ainda imagens de filigrana, conduzem numa viagem imersiva pela história deste símbolo cultural, que tão bem retrata a cultura lusitana.

Embora com código postal nacional, a confiança de que o público feminino além-fronteiras se irá identificar e apaixonar pela marca determinou o seu posicionamento no segmento internacional. Assim, seja qual for a língua materna de quem se apaixonar pela The Perfect Stampa, as peças falam por si e pretendem celebrar o papel da mulher na sociedade contemporânea.

Idealizada para cosmopolitas sofisticadas e seguras de si, a coleção Fado é composta por saias, calções, t-shirts e vestidos românticos e simultaneamente versáteis, nos quais são utilizados materiais e tecidos que satisfazem o propósito de favorecer as silhuetas femininas – de que é exemplo o stretch, um tecido elástico que possibilita que os modelos (disponibilizadas pela marca nos tamanhos S, M e L) assentem perfeitamente em diferentes tipos de silhuetas femininas.

Longe da vista mas não longe do coração

“Atirámo-nos de cabeça para esta nova aventura com a convicção de criar uma marca capaz de valorizar a mulher e refletir, simultaneamente, o melhor de Portugal. Neste processo, compreendemos que apenas faria sentido concretizar este projeto se as coleções fossem concebidas com um carinho tão grande quanto o que sentimos em relação ao nosso país e, como tal, procurámos expressá-lo na atenção aos detalhes, na excelência da confeção e na qualidade dos acabamentos. Atualmente a vivermos em Luanda, esta foi a forma que encontrámos para nos sentirmos mais perto do local a que chamamos casa e partilharmos a sua história, segredos e costumes”, Mafalda Carvalho, co-criadora da The Perfect Stampa.

Embora tenha sido o saudosismo pela sua terra natal a ditar o caráter da marca, foram as recordações de um sonho antigo que inspiraram à sua construção. Amigas desde os dez anos de idade, Vanessa e Mafalda decidiram investir na paixão comum que descobriram pelo mundo da moda ainda em adolescentes, ao folhearem juntas as revistas sobre moda e observarem fascinantes conjugações de roupa.

Após o lançamento da sua primeira coleção “Tejo Collection”, que perfez a ousadia de transmitir o espírito dos elementos carismáticos da capital através da inclusão de cores predominantes que destacam declaradamente a luz vibrante que envolve Lisboa, mas também pelas estampagens alusivas ao rio, às sardinhas e às gaivotas, surge agora a coleção “Fado” para no seguimento da origem da marca, contar uma parte da história que se revela a essência do país.

Estampada pela cultura portuguesa e cosida por linhas feitas de amizade e memórias, ambas as coleções estão disponíveis online, com envios para o mundo inteiro.