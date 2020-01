Nem todas as tendências conseguem manter-se durante muito tempo e existem algumas que só duram apenas uma temporada e outras muito menos do que isso. Agora que 2019 ficou para trás e 2020 está a ganhar terreno, descubra connosco quais são as tendências que precisa deixar no ano passado e as que se mantêm durante este ano.

Inspire-se e deixe os seus looks dignos de street style!

Para deixar:

Scrunchies

Dad sneakers

Néon