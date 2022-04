5 sugestões de calças cargo para se inspirar

Usadas na década de 40 pelo exército, as calças cargo tinham como característica principal os bolsos, que eram usados para guardarem a munição.

O facto de terem sido uma peça marcante, fez com que estas ganhassem destaque no mundo da moda e nesta estação estão de volta aos looks femininos.

Se nunca usou este modelo de calças, está na hora de render-se e apostar nelas para dar um ar militar aos seus looks mais girly.