Brown addicted: aposte no castanho para realçar os seus looks

Deixe os seus looks mais quentes ao apostar no castanho como tom de eleição. Faça como as fashionistas e torne-se também viciada nesta cor.

O castanho é um dos tons que mais se tem tornado viciante nesta estação e isso, deve-se ao facto de ser um tom must-have que além de combinar com tudo, é excelente para dar destaque ao seu bronzeado. Se o castanho ainda não faz parte do seu armário, dê uma vista de olhos nas sugestões que temos para si e inspire-se neste tom quente. Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram