Uma das maiores trends do momento, que tem conquistado até os mais céticos, tem sido a tendência das peças em pele. Desde camisas a blazers, calças e até tops ou saias, esta tendência tem dado muito que falar.

Por ser uma tendência algo recente e com uma textura fora do comum, por vezes, pode ser difícil de saber com que peças ou com que calçado conjugar o look. Compreendemos se, à primeira impressão, achar que combinar umas calças ou uma saia de pele com botins com a mesma textura e cor possa transparecer um ar demasiado duro para o seu gosto, mas tudo depende do styling.

Conheça as nossas sugestões de calçado para looks com peças de pele:

Ténis pretos

Ténis brancos

Botins da mesma cor para um efeito seamless

Sandálias nude

Saltos