–#trend21: troque os cardigans de inverno pelos de verão

Os cardigans têm sido incontestavelmente uma das peças mais relevantes do momento. O seu comeback fez-se em bom nestas ultimas estações, ao ponto de se tornar, sozinho ou em matching set, um básico indispensável aos looks mais trendy.

A sua subida em popularidade promete não desacelerar com a chegada da primavera, antes pelo contrário. Troque as lãs e malhas grossas dos seus cardigans de inverno pelas malhas mais finas de verão que são compatíveis com as temperaturas elevadas, conseguindo continuar a dar vida a esta tendência.

Prepare-se já para as temperaturas que já se têm mostrado simpáticas e conheça as nossas sugestões de casacos de malha, para os dias mais quentes.