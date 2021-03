5 pares de jeans em que deve apostar nesta estação´

Este verão, as calças de ganga vão ser a peça incontornável da estação. As redes sociais têm sido inundadas com as várias tendências que têm surgido entre o mundo dos jeans. E dentro de todas essas tendências, existe um aspeto que é comum a todas as: as calças de ganga querem-se largas e com um look oversized, por isso é altura de guardar as skinny jeans curtas no fundo da gaveta, na esperança que eventualmente voltem a ver a luz do dia.

O modelo mais usado tem sido o wide-leg com comprimento até aos pés, e dentro deste modelo temos visto várias interpretações: Two-toned, com dois tons de ganga; coloridas, com desenhos ou cheias de rasgões. Conheça as nossas sugestões para abraçar esta tendência.