Conheça as cinco peças intemporais em que deve investir e incluir no seu closet. Dê mais uso à sua roupa e construa looks inspiradores com os básicos essenciais.

Veja a selecção que fizemos para si e inspire-se nestes looks para recriar outfits cheios de estilo.

Camisa

Torne a sua camisa numa peça versátil e adapte-a aos seus looks durante o ano inteiro. Para um look mais trendy, conjugue-a uma saia midi, com umas botas de cano alto ou uns botins meia. Para um look mais confortável e casual, opte por usá-la com uns jeans e ténis.

Jeans

As calças de ganga são um dos básicos mais confortáveis de sempre. Por isso, é fundamental que invista num bom par que dure muito mais tempo no seu armário. Existem diversos modelos: dos mom aos boyfriend passando pelos skinny, só precisa de escolher o seu favorito e tornar os seus looks mais confy.

T-shirt

A t-shirt é, sem dúvida, um básico essencial que tanto pode ser usado no inverno como no verão. Nos dias mais frios, conjugue-a com um trench coat e uns jeans ou então com um sobretudo e uma saia e sinta-se uma verdadeira fashionista.

Trench coat

Conhecido também como gabardine, esta peça é um dos grandes clássicos do guarda roupa e por isso, não podia faltar neste top 5. Conjugue-o com umas calças chino e uma t-shirt estampada ou então com uma camisola da malha e uns jeans. De qualquer das maneiras irá estar sempre perfeita.

Ténis

O calçado desportivo tornou-se uma das peças essenciais do street style. Continue a apostar neste tipo de calçado para deixar os seus looks ainda mais trendy e, acima de tudo, muito mais confortáveis.