trend23: a irreverência das peças cut out

Os recortes voltam a marcar presença em 2023, deixando as peças mais elegantes, irreverentes e sedutoras. Maiores ou mais subtis, em grande ou pouca quantidade, são inúmeras as peças que contam com estes detalhes.

Se está curiosa para ver como estas peças podem funcionar nos seus looks, dê uma vista de olhos nas sugestões que selecionámos para si.