Troque os sets desportivos pelos jumpsuits

Dê um toque irreverente aos seus conjuntos desportivos, ao trocá-los pelos macacões. Use e abuse destas peças no ginásio, ou nos seus looks de dia a dia.

Roupa desportiva é fundamental em qualquer armário e no feminino, não é exceção. Desta vez, trocamos os conjuntos de leggings e top, pelos macacões desportivos e mostramos-lhe diferentes opções para usar nos seus looks do ginásio ou até mesmo, no dia a dia.