3. Prefira estampados pequenos

Os estampados pequenos podem ajudar a afinar a silhueta, quanto mais pequeno for o estampado, menor a possibilidade de criar um volume indesejável no look. Se o estampado for acompanhado de um fundo escuro melhor ainda.

4. Aposte no V

O decote em “V” é uma ótima opção para alongar o pescoço e a silhueta e de quebra valoriza o colo. Aposte nesse decote.

5. Marque a cintura

Valorize a sua cintura, quer seja pelo próprio corte da peça, ou então optando por cintos para marcá-la. As peças cintadas são sempre boas aliadas para um corpo bem desenhado.