Se tem crianças pequenas, especialmente que já vão demonstrando algum gosto por escolher as suas roupas e acessorizar à sua maneira, está na altura ideal para puxar pelas suas veias criativas e soltar a pequeno fashionista que vive dentro delas.

As seguintes marcas são marcas portuguesas que, sem sombra de dúvida, são as marcas mais cool e com mais pinta em que pode apostar para os seus mais pequenos. Conheça-as.

Jangada

Uma marca que se foca nas malhas à moda antiga. Um look vintage e nostálgico, inteiramente fabricado em Portugal, à base de materiais naturais.

Baby by Pikis

Peças feitas à mão em Portugal, que se distinguem pela elegância e intemporalidade.

Chilli Baby

Peças super cool, com mensagens relatable (e personalizáveis), onde as crianças e as suas personalidades são o ponto central da marca.

Maria Concha

Roupa clássica e intemporal que acompanham o crescimento das crianças até à pré-adolescência.

Mummy Cool

Roupa que acompanha o crescimento do seu bebé, desde prematuro a criança, com uma pinta inigualável.