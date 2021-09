5 calças de fato que têm de fazer parte do seu dia a dia

Todas temos um fato no armário, pronto para ser vestido numa situação mais formal. Mas e se lhe dissermos que pode desconstruir este modelo e trazê-lo para os seus looks do dia a dia? São muitas as sugestões que podem tornar as calças de fato em tudo menos numa situação aborrecida. Veja como através das nossas sugestões:

Aproveite um fato mais colorido e combine as calças com uma camisa mais statement e desta forma terá um look fresco e super atual.

Nada como usar um colete comprido para tornar o fato num visual mais moderno.

Clássico e intemporal: umas calças de fato com uma camisa branca com as mangas arregaçadas. Combine este visual com uns ténis e terá o look ideal para estar elegante e confortável.

Nada como uma malha para quebrar este visual mais clássico.

Se ainda não consegue arriscar muito use o fato com uma t-shirt e arrisque numas sandálias, enquanto o bom tempo ainda se faz sentir.