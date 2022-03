O lado positivo da rotatividade de algumas tendências é que nem sempre precisamos de ir às compras para ter peças atuais.

Tire do seu guarda-roupa estas quatro tendências e recrie looks cheios de estilo.

Chinelo

Sim é mesmo verdade, pode e deve usar os seus chinelos favoritos para looks do dia! Esta tendência volta com tudo na próxima estação e promete complementar até os outfits com mais estilo.

Biker shorts

Estes calções continuam a ser um must have no armário feminino, em especial nos dias mais amenos.

Tie dye

A tendência originalmente criada nos anos 70 pelos hippies, volta em força esta primavera. Entre na febre e aposte em peças tie dye nos seus looks e sinta-se com cheia de estilo.

Estilo militar

Certamente tem uma peça estilo militar guardado no fundo do seu closet. Pois é, chegou a altura de reaver essa peça, visto que é um must have para este ano.