As bermudas estão de volta nesta estação e mais uma vez, estão a tornar-se uma das peças must-have das fashionistas. De vários tecidos e cores, as bermudas funcionam na perfeição em qualquer look, desde o mais casual até ao mais formal e é por isso, que lhe trazemos três sugestões diferentes de looks com bermudas para se inspirar.

Jeans

Ideais para looks mais casuais e cheios de estilo, as bermudas em ganga são uma boa aposta para os looks de trabalho ou até mesmo, quando poder ser, uma saída com amigas. Use-as com tops ou t-shirts e aposte em ténis ou chinelos.

Coloridas

Se não dispensa looks coloridos, as bermudas com cor são uma ótima opção. Estas funcionam na perfeição com camisolas ou camisas, para deixar os looks mais trendy e cheios de estilo.

Fato

Uma boa opção para contornar as calças, os fatos com bermudas funcionam na perfeição e deixam o seu look repleto de elegância.