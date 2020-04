O casaco de ganga é a peça must-have do verão

Se há uma peça que não falha no verão é o denim jacket, ou melhor o casaco de ganga. Curto, justo, oversize e até mesmo em versão comprida, de cores básicas ou até mais extravagentes, o casaco de ganga é ótimo para juntar aos vestidos, macacões, saias e calções. Ideal para os dias mais quentes e amenos, esta peça é sem dúvida fundamental no armário feminino e como complemento dos seus looks.

Inspire-se nas sugestões que temos para si e aposte num casaco de ganga!