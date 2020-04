De certeza que já se apercebeu que existem peças que fazem parte das tendências da estação, que por acaso até tem no armário e é com essas peças que pode transformar os seus looks e dar-lhes uma nova vida. Agora que está em casa é a altura ideal para ressuscitar essas peças e “desapertá-las” para as tornar trendy e cheias de estilo. Dê uma vista de olhos nestas três dicas e surpreenda-se!

Camisa branca

De certeza que a camisa branca faz parte do seu armário, até porque esta é um dos básicos que deve ter em todas as estações. Para lhe dar um ar mais cool e trendy experimente usá-la aberta desde baixo até a meio. Esta é já uma tendência que as fashionistas não estão a dispensar.

Bralette

O bralette está de regresso e volta a ser mais uma vez o destaque dos seus looks. Aposte nesta peça que está escondida na sua gaveta e coloque-a por baixo de uma camisa. A ideia é a renda ficar visível, mas sem exagero, de forma a dar ao look um ar elegante e sofisticado.

Cardigan

Que os casacos de malha são um dos hit da estação, isso de certeza que já sabe. Por isso, está na altura de ir buscar o seu ao armário e dar-lhe uma nova vida ao usá-lo com o ombro de fora. Pode usá-lo sem nada por baixo ou colocar um bralette, vai ficar perfeito.