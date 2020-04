Também no guarda roupa plus size existem peças que são obrigatórias, indispensáveis, intemporais e acima de tudo versáteis. Ideais para conjugar com o resto do seu guarda roupa ou com outras peças mais elaboradas, vamos revelar-lhe quais são as que deve investir.

Vestido traçado

Também conhecido por vestido envelope ou wrap dress, este modelo é perfeito para valorizar qualquer silhueta feminina. Para corpos plus size é ideal para definir a linha da cintura e valorizar a zona do peito. Não tenha medo de arriscar em cores e padrões coloridos. Para esta estação quente procure materiais frescos, como o algodão.

Sapatos de salto alto

Para alongar a sua silhueta não há nada melhor e mais elegante que uns sapatos de salto alto. Se acha que por estar acima do peso não pode usar saltos altos, está muito enganada. No entanto, não exagere no tamanho do salto. Procure sempre o conforto e comodidade, para tal, sugerimos os saltos compensados e de cunha. Dê a ilusão de uma silhueta mais alta e esguia apenas com este acessório.