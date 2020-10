Por incrível que pareça, existem regras que precisam de ser quebradas. Se acha que conjugar dourado com prata ainda é impensável e usar cores claras no inverno está fora de questão, dê uma vista de olhos nestas regras e descubra como ainda está errada.

Rosa e vermelho

Para muitas mulheres combinar rosa com vermelho é quase um crime de moda, mas a verdade é que esta conjugação é uma das mais queridas das fashionistas. Além de ser trendy é bastante sofisticada.

Cores claras

Se antigamente as cores escuras destacavam-se no inverno e as cores claras apenas no verão, agora é bem diferente. Os tons claros ganham destaque no inverno e são ótimos para dar mais leveza aos dias cinzentos, aposte nestes para construir looks monocromáticos e divirta-se.

Azul e preto

Pode parecer estranho esta combinação, mas o preto com o azul é a fórmula perfeita para obter um look cheio de estilo.

Padrões

Esta era uma regra inquebrável, mas hoje em dia é uma das tendências mais virais do mundo da moda, misturar diferentes padrões.

Malas e sapatos

Embora em algumas ocasiões o tão adorado “pendant” possa servir perfeitamente, como é o caso dos tons nude, na maior parte dos casos esta regra é para ser quebrada e da melhor maneira.

Calções

Esta é uma peça que deve ser usada durante o ano inteiro e não apenas no verão. Misture-a com malhas e abuse nas collants para compor os looks.

Dourado e prata

Hoje em dia limitar-se a um único tom está completamente fora de moda. Não tenha medo de misturar estes dois tons e arrisque para deixar os seus looks ainda mais trendy.

Metalizados

Os metalizados estão de volta nesta estação e por isso, não deixe de apostar nestas peças e acessórios para ousar nos dias mais cinzentos.

Ténis

Os ténis já se tornaram tão ou quase importante como as camisas brancas e por isso, está mais do que na hora de optar por estes para deixar os seus looks mais confortáveis, mas acima de tudo muito trendy.

Denim

Desde que ficou caracterizado na cerimónia dos American Music Awards no ano 2000, que os looks integrais de ganga se tornaram no desejo de muitas fashionistas.