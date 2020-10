Todas as mulheres tem aqueles dias em que abrem o armário e não tem nada para vestir, embora este esteja completamente cheio.

Isto acontece porque acaba por comprar de forma inconsciente, em vez de parar para organizar o seu armário e claro, ter em conta a sua personalidade antes de escolher peças de roupa.

Tendo isto em conta e se continua com dúvidas acerca do seu estilo, dê uma vista de olhos nas dicas que temos para si e surpreenda-se.

Entenda

É fundamental que entenda aquilo que realmente gosta de usar, pois esta é uma das dicas principais para descobrir o seu estilo. Vá até ao seu armário, dê uma vista de olhos em tudo o que tem nos seus cabides, analise e escolha somente aquilo que usa, de seguida vai notar que existe um padrão nas suas roupas que pode estar relacionado com uma cor, um estampado, ou até mesmo uma forma mais especifica. Depois disto, vai perceber que tudo o resto que está no seu armário e que não usa, deve-se ao fato de não corresponder a este padrão e por isso, deve ser retirado de lá.

Referências

Se costuma seguir alguém nas redes sociais porque gosta do seu estilo, isso pode ser uma boa referência para conseguir encontrar o seu. Olhe com atenção para as fotografias e também para as imagens que costuma guardar no Pinterest ou no Tumblr e tente perceber qual é o padrão entre elas.

Compras

Quando não percebe aquilo que lhe fica melhor e é o seu estilo, é normal que acabe por comprar coisas só porque sim, quando vai às compras. É por isso, que é importante ter noção daquilo que mais usa, para que não cometa mais erros e encha o seu armário com roupas que não veste.

Peças-chave

Ter este tipo de peças no seu armário é fundamental para a sua vida, mas para o fazer é necessário pensar bem e ver que tipo de uso é que lhes pode dar. Por exemplo, se gosta de usar macacões, aposte num que possa ser usado com ténis para um look mais casual, mas que se no entanto colocar uns saltos e os acessórios certos, possa tornar o look mais sofisticado. Se pensar assim sempre que for às compras, vai poupar mais dinheiro e acaba por não o desperdiçar em coisas que nunca irá utilizar.

Aposte

Porque não apostar em peças diferentes que possam ser misturadas com as suas habituais, mas sempre sem nunca perder a sua essência. Uma cor diferente, uma textura ou até mesmo um estampado, podem tonar o seu look diferente e fazer com que a sua personalidade acabe por sobressair.

Claro que nem sempre é fácil identificar o seu estilo, mas o ideal é que tente perceber aquilo que mais gosta de usar e o que a faz sentir-se melhor consigo mesma, só assim irá conseguir organizar o seu armário, fazer as compras certas e acabar com a famosa frase "não tenho nada para vestir".