Quando a preguiça ataca é necessário muita força de vontade para conseguir superá-la e por vezes, isso acaba por refletir-se na maneira como se veste.

Para que isso não aconteça mais e esteja sempre perfeita no dia a dia, vamos dar-lhe dez sugestões simples e práticas, que não vai conseguir deixar de lado.

1. Tons neutros

Os tons neutros são cores ideais para ter no seu armário, pois não há nada que enganar com elas. Tons como branco, nude, rosa e azul, funcionam muito bem sozinhos e claro, entre si.

2. Preto e Branco

Esta é daquelas combinações onde não vai errar de certeza. Para os dias em que a vontade não é muita, pode conjugar estas duas cores, em vez de padrões.

3. Monocromático

Esta é mais uma das opções que deve ter em mente. Opte por um look todo no mesmo tom e esteja perfeita, sem grande esforço.

4. Cor

Embora a preguiça fale mais alto, isso não significa que tenha que andar sempre de preto e branco. Opte por uma peça de cor viva e conjugue-a com tons neutros ou ganga.

5. Calçado confortável

É ideal para estes dias de preguiça. Hoje em dia, são vários os modelos confortáveis e cheios de estilo, só precisa de escolher o que mais lhe agradar.

6. Vestidos ou macacões

Estas peças são perfeitas para os dias mais apressados. Como não exigem muita coordenação, pode usá-las mesmo sem acessórios.

7. Coordenados

Esta opção é ideal para quando está com muita preguiça. Opte por usar coordenados no mesmo tom, como por exemplo saia e blusa ou blusa e calças, e consiga um look moderno sem ter que pensar muito.

8. Roupa de trabalho

No que diz respeito aos looks de trabalho, a dificuldade torna-se um pouco maior e por isso, a dica é preparar o seu look à noite. Peças como calças chino, camisas brancas e vestidos, são ótimas opções.

9. Roupa interior

Embora a roupa seja mais prática ao fim de semana, isso não implica que não tenha uma boa lingerie por baixo. Aposte em peças com renda ou de cor, para se sentir mais sexy.

10. Acessórios

Nem todas as mulheres sabem conjugar os acessórios na perfeição e neste caso, o ideal é que aposte em peças minimalistas como colares ou pulseiras finas, anéis simples e brincos pequenos.