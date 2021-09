As saias midi são as peças ideais para apostar neste início de temporada. Com elas, consegue criar vários tipos de looks, adaptáveis para diferentes ocasiões, mantendo sempre um certo nível de elegância.

Inspire-se nestes 4 looks com saias midi.

Com uma t-shirt básica e ténis para um look casual

Opte por uma t-shirt de uma cor neutra, a contrastar com a saia ou até no mesmo tom.

Com uma malha e saltos, perfeitos para um date

Opte por manter um look todo dentro dos mesmos tons para trazer elegância.

Com uma camisa para acrescentar formalidade

A que outfit é que a camisa branca não acrescenta a formalidade perfeita?

Com um blazer e sandálias trendy

Um look classico mas com um edge.