Os vestidos curtos são a tendência para noivas de verão

Se vai ser uma noiva de verão, vai ter a sorte de poder celebrar este dia tão especial ao ar livre, sem se preocupar com o frio e a forma de conjugar o seu vestido de noiva com um casaco.

Enquanto por um lado, o calor é algo ótimo, por outro, um vestido de noiva volumoso e um dia de temperaturas elevadas, pode não ser a melhor conjugação. A última tendência no mundo das noivas vem por fim a essa situação menos simpática – por motivos práticos e estéticos, as noivas têm optado por vestidos curtos para celebrar o dia mais especial das suas vidas, sem nunca abdicar da beleza e do brilho que se quer sempre ter no dia do casamento. Um vestido curto permite que as noivas dancem e que se movimentem facilmente, sem se preocupar com a cauda ou ter que “transportar” todos aqueles quilos extra de tecido.

Se já tiver decidida no seu vestido de noivado, e se esse for tradicional, pode sempre considerar utilizá-lo durante a cerimónia e trocar para um vestido curto apenas durante a festa.

Conheça as nossas opções de vestidos curtos para utilizar no dia mais especial da sua vida: