Todos os anos, as tendências dos casamentos se vão atualizando de uma forma ou de outra, seja as cores que um ano estão dentro e no ano seguinte estão fora, as flores e os seus significados e toda uma panóplia de tradições e superstições que passam a integrar as cerimónias e as festas que lhes seguem.

Habituamo-nos a certas tradições que, mesmo não sabendo a sua origem ou o seu significado, passaram a fazer parte de momentos-chave destes dias tão especiais. Se se vai casar e quer saber quais são as tradições que fazem sentido incluir no seu casamento, conheça as suas origens e os seus significados:

Chuva de arroz

Diz ter começado algures na Ásia, para mostrar a prosperidade e riqueza das famílias dos noivos. Desde então que foi adotada como forma de desejar exatamente o mesmo ao casal feliz. Agora nos mais recentes anos, tem-se usado vários objetos para substituir o arroz, como pétalas de flores, confettis, ou até bolhas de sabão. seja o que for, é sempre uma boa oportunidade para criar um momento fotográfico muito engraçado.

Nome na barra do vestido

Antigamente, como forma de a noiva mostrar compaixão pelas suas amigas solteiras, colocava-se, na bainha do vestido, o nome das suas amigas que ainda precisavam de encontrar a sua cara-metade, dando-lhes sorte nessa área. Desde então essa tradição tem vindo a cair em desuso, mas algumas noivas ainda a praticam.

Atirar o buquê

o significado da tradição de atirar o buquê, têm-se mantido o mesmo ao longo dos anos. A noiva reúne todas as suas amigas solteiras, e atira-lhes o buquê como forma de nomear a próxima noiva dentro do grupo. É comum associar a felizarda a uma mulher de sorte, pois deve estar quase encontrar o seu futuro marido.

Alianças

O momento da troca das alianças é, provavelmente, um dos mais importantes durante a cerimónia. Este representa a união eterna que se está a formar pois, as alianças sendo um círculo infinito, deixa de ter fim ou princípio. A razão de esta ser usada no dedo anelar esquerdo prende-se com o facto de antigamente existir um mito de que no dedo anelar esquerdo havia uma veia que se ligava diretamente ao coração - desde então que tal coisa foi desmistificada, mas mantém-se ainda assim a tradição de utilizar esse mesmo dedo como forma de ligar, metaforicamente, o nosso cônjuge ao coração.

Algo novo algo velho algo emprestado e algo azul

Esta tradição, que não é necessariamente portuguesa, mas costumamos ver NOS filmes tem vários significados. Ou algo novo representa um novo capítulo da vida que a noiva estará a entrar. Uh algo velho deve ser uma herança de família ou uma jóia com significado para a noiva estar acompanhada pela sua pelo seu seio familiar. Ou algo emprestá-lo deve ser deve pertencer a amigas da noiva para representar que estas mesmas a acompanham até ao altar. Ou algo azul prende-se com o facto de esta ser a cor que está associada a sorte, a família, e a paz.