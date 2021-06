4 cores de vestidos para noivas irreverentes

O branco no dia do casamento é algo tradicional que muitas noivas não abdicam, mas tal como existem noivas clássicas, o que não falta são noivas mais arrojadas que têm em gosto em desafiar as normas que estamos acostumados.

Se este for o seu caso, pode apostar em vestidos menos convencionais, sem abdicar da beleza do mesmo e sem deixar de estar absolutamente deslumbrante no seu dia especial.

Conheça as nossas apostas de vestidos menos convencionais que pode usar no seu dia do casamento.