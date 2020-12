A par do verde e do encarnado, é uma das tonalidades que mais marcam a quadra e representa, essencialmente, elegância, requinte e sofisticação. Em moda, beleza ou decoração, conheça as nossas sugestões de lembranças para as festas natalícias de 2020.

Notificações Os temas mais inspiradores e atuais estão nas notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever