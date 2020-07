O sol é imprescindível à vida, produzindo efeitos fisiológicos positivos no ser humano. No entanto, em excesso e sem proteção, pode ter efeitos nocivos. Descubra as novidades do verão de 2020 que não pode deixar de usar, esteja ou não de férias.

Newsletter Receba o melhor do SAPO Lifestyle diariamente no seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas mais inspiradores e atuais estão nas notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita. Instagram