No Sisu, estúdio de beleza natural em Cascais, existe a profunda crença de que uma pele bonita e luminosa começa no interior.

Foi a pensar nisso mesmo que as irmãs e fundadoras , Mariele Leite e Alexandra Wacksman, decidiram colaborar com o Therapist para criar duas novidades exclusivas: o Sisu Beauty Blend e o Sisu Beauty Granola, formulados para potenciar beleza e bem-estar, do interior para o exterior.

"É uma fórmula com forte composição de antioxidantes (frutos vermelhos, beterraba) e anti inflamatórios (gengibre) assim como gorduras boas (nozes, sementes girassol), todos componentes ideais para uma pele luminosa e bonita", explica Joana Teixeira, fundadora do Therapist, sobre as criações exclusivas para o Sisu.

Com uma irresistível tonalidade cor-de-rosa e uma fórmula rica em antioxidantes, o Sisu Beauty Blend contém poderosos ingredientes como frutos vermelhos e beterraba, colagénio vegan para melhorar a elasticidade da pele e reduzir os sinais de envelhecimento, e maca, uma raíz adaptogénica rica em nutrientes e vitaminas que potenciam o brilho do cabelo, a força das unhas e a luminosidade da pele.

Sisu Beauty Blend créditos: Manuel Manso

Sugestões de utilização: Misturar uma colher de chá bem cheia em bebidas ou iogurtes vegetais, smoothie bowls, batidos ou sumos de fruta, e até mesmo água.

Também criada exclusivamente pelo Therapist com uma mistura de alguns dos ingredientes favoritos de beleza e bem-estar das irmãs fundadoras do estúdio de beleza natural em Cascais, entre eles chia, nozes, açaí, frutos vermelhos e goji, a Sisu Beauty Granola é a companhia perfeita para qualquer pequeno-almoço, desde smoothie bowls a iogurtes ou sumos de fruta.

Sisu Beauty Granola créditos: Manuel Manso

Sugestões de utilização: Utilizar como topping em iogurtes vegetais com fruta, smoothie bowls ou panquecas.