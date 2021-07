Para celebrar a chegada da estação mais quente do ano, o Therapist estendeu a já conhecida família de blends originais do restaurante funcional com uma nova criação, pensada especialmente para o verão: o novo Blend Summer Skin, uma edição especial e limitada de verão.

Uma fórmula com ingredientes ricos em nutrientes e minerais específicos para fortalecer cabelos e unhas, combater o envelhecimento, dar elasticidade à pele e equilibrar hormonas, ao mesmo tempo que ajuda a potenciar um bronzeado duradouro e saudável.

Especialmente formulado para mulheres, este blend beauty tem tudo aquilo que necessita para uma pele verdadeiramente bonita e um bronzeado duradouro.

Na sua composição encontra cenoura, maca peruana, baobab, ashwanganda, açúcar de coco, gengibre e colagénio vegan.