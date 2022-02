O colagénio é a proteína antienvelhecimento responsável por uma pele firme, elástica e hidratada. O nosso corpo produz esta proteína naturalmente, embora a quantidade produzida comece a diminuir gradualmente após os 25 anos.

Por isso, os especialistas recomendam começar a adicionar colagénio na rotina facial a partir dessa idade para melhorar a saúde da pele.

Assim, é possível retardar os primeiros sinais do envelhecimento, reduzir as rugas e manter um rosto luminoso e jovem com a pele lisa. Se não sabe como evitar a perda de colagénio e não faz ideia de como incorporá-lo na sua rotina facial, a Foreo ajuda.

Colagénio, o segredo mágico de uma pele firme e jovem

Uma em cada quatro proteínas do corpo é colagénio. A função desta proteína é formar fibras a partir das quais são criadas as estruturas do corpo. Ou seja, é responsável por unir tecidos conjuntivos como músculos, tendões, ligamentos, pele, ossos ou cartilagens, entre muitos outros.

Em termos de pele, o colagénio é responsável pela sua firmeza e elasticidade e tem um papel fundamental na sua hidratação e luminosidade. Com o passar dos anos, a produção de colagénio diminui e as células da derme perdem força e flexibilidade.

A partir daí, a flacidez começa a desenvolver-se e aparecem as primeiras linhas de expressão que, no futuro, irão dar lugar às temidas rugas.

Os benefícios do colagénio para a pele

UFO 2 créditos: Foreo

A propriedade estrela do colagénio é manter uma pele lisa, pois este cumpre uma função muito importante relacionada com a manutenção dos tecidos. Mas, além disso, o colagénio também:

- Protege a pele dos agentes externos. Ajuda a pele a manter-se hidratada e protegida contra o frio, o sol ou a poluição ambiental.

- Hidrata e nutre. Fornece hidratação e garante que os nutrientes alimentem a derme.

- Reduz as rugas e as linhas de expressão. Também melhora a elasticidade e firmeza da pele e

retarda os sinais de envelhecimento.

- Combate a acne. Reduz a aparência das imperfeições e ajuda a atenuar as marcas que elas deixam.

- Melhora a cicatrização. Promove a cicatrização de feridas e reduz cicatrizes.

- Combate a flacidez. Um dos seus principais benefícios é o seu efeito tensor, mantendo a firmeza

da pele.

Como aumentar a produção de colagénio

Existem várias maneiras de aumentar a produção desta proteína essencial.

Os dispositivos Foreo podem tornar-se os teus maiores aliados no aumento da produção de colagénio e na prevenção do envelhecimento prematuro. Com estes dispositivos, pode desfrutar de um tratamento facial completo em poucos minutos que, graças às suas pulsações T-Sonic, vai ajudar a estimular a produção natural de colagénio na sua pele.

A pele responde à estimulação mecânica, o que pode provocar modificações nos tecidos, e no caso dos dispositivos Foreo a força mecânica são as pulsações T-Sonic que estimulam a produção natural de colagénio da pele, deixando o rosto mais firme instantaneamente.

Incorpore as terapias de luz LED de UFO 2 na sua rotina diária

A terapia de luz LED azul, acelera a circulação sanguínea e reduz as imperfeições da pele para um rosto mais luminoso. A terapia de luz LED vermelha ajuda a pele a produzir colagénio extra, reduzindo os efeitos negativos do envelhecimento precoce e do stresse.

créditos: Foreo

A terapia de luz LED verde reduz as diferenças de tom da pele e revela o brilho natural da pele. O UFO 2 e as suas tecnologias preparam a pele e ajudam também a absorver profundamente os ingredientes dos teus cosméticos favoritos, especialmente aqueles formulados com esta proteína tão especial.

Usar cosméticos com colagénio é uma boa maneira de aumentar a sua produção

Para que penetre profundamente, é importante que a formulação cosmética contenha aminoácidos de colagénio pequenos o suficiente para serem absorvidos pela pele.

créditos: Foreo

A máscara ativada por UFO’s, Youth Junkie, com seu elevado conteúdo de colagénio, vitamina E e complexo de óleo triplo composto por óleos de jojoba, karité e azeite, reduz a aparência de linhas finas e rugas, nutrindo profundamente a pele.

Esta máscara aumenta a elasticidade da pele e ajuda a restaurar a sua juventude e proporciona uma aparência firme e revigorada.

Prevenir a perda de colagénio é possível

A flacidez é o primeiro sintoma que nos alerta para a redução da produção de colagénio. Especialmente, na área inferior do rosto, nas maçãs do rosto e na zona nasolabial.

É possível travar e prevenir a perda de colagénio, seguindo estas 5 dicas:

1. Reduzir a exposição ao sol e usar sempre a proteção adequada.

2. Alimentação: existem alimentos ricos em colagénio, que ajudam a melhorar a saúde da pele, como carnes, peixes, frutas e frutos secos.

3. Exercício: a atividade física ajuda a melhorar a produção de colagénio, além de proporcionar inúmeros benefícios à saúde.

4. Reduzir o álcool e o tabaco: estes deterioram as fibras de colagénio e aceleram o envelhecimento da pele.

Agora que já sabe o porquê do colagénio ser indispensável, incorpore as nossas dicas na sua rotina diária de skincare, mantenha-se hidratada, durme 8 horas por dia e siga uma dieta equilibrada para lutar contra a perda de colagénio.