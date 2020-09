Acabe com todas as imperfeições da sua pele com estes corretores coloridos. Fique a conhecer a finalidade de cada um deles e aposte no que mais se adequa às suas necessidades.

Rosa

O corretor rosa serve para neutralizar as zonas do rosto com maior tonalidade verde, como é o canto interior do olho junto às olheiras.

Laranja

Se as suas olheiras forem mais escuras e azuladas, o tom de corretor laranja irá ajudar a neutralizar essa área. No caso de peles mais morenas, o tom vermelho irá ter a mesma funcionalidade.

Verde

O corretor verde é um dos mais conhecidos e serve para corrigir as zonas com vermelhidão. As peles mais sensíveis - com rosácea ou com acne - são as que mais necessitam deste tipo de correção, principalmente na zona do nariz e bochechas.

Amarelo

O amarelo neutraliza os tons arroxeados, idealmente posicionados na zona da olheira. Se este é o seu caso, aplique um corretor amarelo nessa zona e sinta-se mais confiante.

Azul

Este tom é o menos usado, mas não o menos importante uma vez que serve para corrigir os tons mais alaranjados, posicionados (em alguns casos) nas manchas existentes na zona dos olhos.

Depois de corrigir todas as zonas com os corretores coloridos é fundamental aplicar um corretor num tom abaixo do seu tom de pele e em seguida uma base para um acabamento perfeito.

