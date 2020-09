Cabelo saudável

Quando o seu cabelo está seco e ressecado significa que as suas cutículas estão abertas e isto faz com que o seu cabelo fique seco, áspero e com mais volume. Para que isso não aconteça novamente, utilize o vinagre para remover o excesso de oleosidade e assim, prevenir que o seu cabelo tenha pontas espigadas e também caspa. Para isto, basta aplicar 3 colheres de sopa de vinagre no cabelo, depois de usar champô, e aguardar durante 15 minutos. De seguida, enxague bem e aplique o condicionador. Vai notar que o seu cabelo vai ficar muito mais brilhante.

Pés cheirosos

O vinagre para além de ajudar no mau cheiro das axilas, ajuda também a controlar o mau odor dos pés, que é causado por bactérias. Estas bactérias originam-se devido à humidade causada pelos sapatos ou meias, mudanças ou consumo de certos alimentos hormonais. Para acabar com este incomodo, use meio copo de vinagre de maçã com água e sabão, vai ver que o cheiro vai desaparecer num instante. Além disto, o vinagre é ótimo para eliminar verrugas e pés de atleta, deixando ao mesmo tempo a sua pele bastante hidratada.

Queimaduras solares

Se saiu num dia de sol intenso e esqueceu-se de proteger a sua pele, o vinagre de maçã pode ser a sua solução. Para isso, basta aplicar um pano com vinagre em cima da área queimada durante alguns minutos no banho. De seguida, passe por água fria para não piorar a lesão, continue a fazê-lo e vai notar que a queimadura vai desaparecer. Se preferir, pode também colocar o vinagre dentro de um spray e pulverizar as áreas queimadas.

Dores nas articulações

Se é atormentada constantemente com dores nas articulações sempre que dobra os joelhos (como artrite), a solução poderá ser o vinagre. Os seus agentes antioxidantes agem de rapidamente na inflamação, combatendo a dor e por isso, se tiver vinagre em abundância, opte por fazer um banho relaxante. Se não conseguir aplique um pano húmido com o produto nas regiões afetadas e aguarde 15 minutos, passando depois por água.

Alívio da comichão

A comichão pode ser o resultado de vários factores, tais como as alergias, picadas de insetos, doenças de pele ou até mesmo má higiene. Um pouco de vinagre aplicado com algodão, é o recomendado para aliviar a comichão. No inicio é possível que arda, mas isto está apenas a ajudar a diminuir a irritação.