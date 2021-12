Quem nunca sofreu de acne levante a mão. Trata-se de uma patologia de pele que se carateriza pela presença de oleosidade em excesso, podendo surgir sob a forma de borbulhas, pontos negros (quando estão abertos e expostos) ou brancos (quando estão fechados) e brilho na zona da testa, nariz e queixo.

Mas, antes de explorarmos um pouco mais este tema e de falarmos sobre rotinas que podem ajudar a prevenir ou a minorar a Acne, é importante referir que a nossa pele é um sistema vivo e, por isso, transmite muito daquilo que se passa no nosso interior.

O que é a Acne?

É uma doença inflamatória e, tipicamente, revela que há alguma coisa a provocar a inflamação. Geralmente, acontece quando existe um aumento atípico de gordura produzida pelas glândulas sebáceas, provocando a obstrução dos poros e, por consequência, o aumento bacteriano nessa zona originando a inflamação, o terrível Acne.

Existem várias causas para a acne. Entre as mais conhecidas estão as alterações hormonais e desiquilíbrios na alimentação: 90% dos casos de acne estão relacionados com o consumo de pró inflamatórios, como os lacticínios, açúcar, comidas e bebidas processadas, entre outros.

É, portanto, urgente eliminar leite, queijo, manteiga, iogurtes de todo o tipo (com lactose ou sem lactose), tudo o que levar açúcar branco, amarelo ou mascavado e, ainda, farinha branca de trigo.

Para além disto, eventualmente, há alguns casos de aacne que reagem ao glúten (de outras fontes que não o trigo), à laranja, à carne de porco e ao chocolate. Se eliminarmos estes produtos da nossa alimentação, especialmente lácteos e açúcar, as diferenças na textura da pele serão notórias.

Para além de tudo isto, destaque para as rotinas de pele mais indicadas a uma pele inflamada.

Cuidados de dia

É comum que os casos de acne sejam tratados de forma muito agressiva, retirando o filme hidrolipídico da pele e a oleosidade em excesso. Isto faz com que estejamos a dizer ao corpo “produz mais oleosidade, produz mais oleosidade” e se ele já não está a produzir a oleosidade de forma muito uniforme e há muita produção de oleosidade, depois vai dar origem ao surgimento de inflamações, borbulhas e quistos.

Por isso é que é tão importante fazer-se uma limpeza bi-diária, ou seja, limpar a pele de manhã e à noite, mas que esta limpeza seja extremamente suave. Tem de ser uma limpeza que seja profunda, sim, mas ao mesmo tempo suave para o filme hidrolipídico.

créditos: Organii

Este passo é fundamental: é muito importante que façamos esta limpeza de manhã e à noite, mas que seja uma limpeza suave, sem sulfatos, sem espumas muito agressivas, para não retirar o filme hidrolipídico.

De seguida, outro passo fundamental, é o uso de tónico. O tónico vai fechar os poros, ajudar a preservar a hidratação (reter água na pele) e regular o pH para não haver o desenvolvimento de bactérias, isto é, borbulhas. Podemos ter excesso de oleosidade, mas não ter inflamação.

Ao regularmos o pH fazemos com que a proliferação bacteriana seja das boas bactérias, das bactérias da pele que ajudam a que tenhamos, efetivamente, um bom microbioma da pele e que só se desenvolvam as boas bactérias e não as más (as que criam inflamação, as que criam borbulhas).

créditos: Organii

Para além disso, o tónico vai também ajudar a que qualquer outra coisa que coloquemos por cima da pele seja absorvido.

Depois do tónico: um sérum ou creme ou gel sem qualquer tipo de gordura, que protege a pele da desidratação, fornece vitaminas e minerais e não piora a obstrução dos poros. Protege ainda da desidratação e da oxidação causadas pela poluição e fatores externos.

Cuidados de noite

À noite deve-se voltar a limpar a pele, colocar novamente o tónico e aplicar Óleo de Argão, da Unii. Basta uma ou duas gotas deste Óleo. Com isto vamos criar um mecanismo de feedback, em que a pele comunica ao cérebro e a todas as hormonas que não é preciso produzir mais óleo.

créditos: Organii

O Óleo de Argão é o óleo mais semelhante ao filme hidrolipídico da pele e, portanto, é o mais fácil de absorver. É um óleo seco e biológico e, por isso temos a certeza absoluta de que a pele o vai conseguir absorver muito facilmente e vai quebrar este ciclo de oleosidade. Para além disto é um óleo anti-inflamatório.

O último passo é colocar o creme de Tratamento para Inflamação e Poros Acne, da Mádara, para ajudar a reduzir a inflamação.

Cuidados SOS

Em caso SOS podemos colocar nas borbulhas o Roll-On para Borbulhas da linha Acne, da Mádara - um produto que se aplica sempre que necessário e em qualquer borbulha ou inflamação cutânea.

créditos: Organii

Uma a duas vezes na semana, deve fazer-se uma esfoliação na pele e, logo a seguir, aplicar uma máscara purificante, para ajudar a equilibrar e a purificar a pele muito mais rapidamente.