O sorriso é nosso cartão de visita e, para mantê-lo bonito e saudável, é preciso cuidar e preservar a saúde oral. Cáries, gengivites e mau hálito são as principais consequências de uma má higiene oral que poderá originar problemas mais graves. 5 dicas da Be Blair para manter um sorriso perfeito e rir sem medos:

1- Escolher a escova certa

Existem 2 principais tipos de escovas de dentes: manual e elétrica. A escova manual é mais comum e também mais simples e barata, mas é preciso ter em conta o formato da cabeça da escova, o tamanho e a qualidade. A Be Blair sugere uma escova mais arredondada para alcançar melhor os cantos da boca e com cerdas macias para não danificar a gengiva.

Já a escova elétrica é recarregável e tem diferentes tipos de tecnologia, consoante o modelo. Tem um controlo do tempo de escovagem, que auxilia na higienização dos 4 quadrantes da boca e vem, normalmente, equipada com um sistema de oscilação e/ou rotação que permite remover a placa bacteriana com maior eficácia. Ambas as opções conseguem ser bastante eficazes, se utilizadas, de forma recomendada pelos especialistas.

Não esquecer que, tanto as escovas manuais como as cabeças das escovas elétricas, devem ser trocadas de 3 em 3 meses.

2 - Usar dentífrico e pasta de dentes apropriados

Dependendo das características de cada dentição, existem soluções para todos os casos. Para quem tem maior tendência a contrair cáries e placa bacteriana, a Be Blair aconselha pastas com maior poder de ação sobre as bactérias.

Já para quem está a tratar ou prevenir gengivas inflamadas, a solução passará pela utilização de produtos com propriedades anti-inflamatórias e antisséticas e a associação de um colutório com as mesmas características.

No caso da sensibilidade dentária, muitas vezes acompanhada de dor em contacto com frio ou calor, as pastas de dentes utilizadas deverão bloquear os canais do dente que provocam esse desconforto. Para estes casos, os produtos indicados devem conter fluoreto de estanho, altamente eficaz quando utilizado por algum tempo.

Além disso, também existem pastas indicadas para combater o mau hálito, que o neutralizam e deixam uma sensação de frescura na boca, e pastas branqueadoras que ajudam a manter o sorriso mais branco e luminoso.

No entanto, a Be Blair aconselha que a pasta dentífrica seja indicada por uma dentista, depois de identificar os problemas a combater e/ou prevenir.

3- Complementar a higiene com fio dentário

Grande parte dos problemas bocais devem-se à não utilização de fio dentário. As escovas de dentes não conseguem fazer uma limpeza completa entre os dentes e sob a gengiva, lugares onde alimentos e placa bacteriana se acumulam, podendo provocar cárie, gengivite e mau hálito.

Assim, o ideal é passar o fio dentário nas 3 escovagens diárias, seguindo com cuidados as curvas dos dentes e assegurar a limpeza além da linha da gengiva.

4- Não palitar os dentes e combater o vício de roer as unhas

É muito comum vermos pessoas a palitar os dentes depois das refeições, mas o que é facto é que um palito não é um objeto adequado para fazer a higienização da boca. Além disso, pode criar lesões e prejudicar a gengiva.

Outro hábito bastante comum é roer as unhas, mas esse vício pode desgastar os dentes e trazer uma série de bactérias para a boca.

Ao roer as unhas é exercida uma pressão repetitiva e contínua sobre os dentes, o que provoca desgaste do esmalte e aumenta a possibilidade pequenas fraturas ou fissuras e ainda deixa os dentes mais propensos ao desenvolvimento de cáries e sensibilidade.

5- Fazer check-up dentário

Para combater e prevenir problemas de saúde oral e manter o sorriso bonito, a Be Blair aconselha fazer um check-up dentário, pelo menos, de 6 em 6 meses (alguns casos podem implicar intervalos mais curtos).

Muitas pessoas só vão ao dentista quando sentem dor, mas o ideal é ir regularmente para prevenir dor e outros problemas mais graves. Uma má higiene oral pode dar origem a outros problemas como diabetes e problemas cardíacos.

A Be Blair celebra o Dia Internacional do Riso com descontos até 30% nos cuidados orais.