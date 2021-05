A queda de cabelo é um problema com que muitos homens e mulheres se identificam. Ver o cabelo a ficar cada vez mais fino e com um ar pouco saudável pode ser algo stressante, levando a um aumento ainda maior da queda. Embora já existam inúmeras soluções para este problema, desde transplantes a medicação, os óleos essenciais têm-se provado uma alterativa viável e que tem ganhado cada vez mais fãs.

Para os utilizar no cabelo, aplique uma quantidade generosa na sua máscara favorita ou misture com óleo de coco e aplique diretamente em todo o comprimento antes de lavar o cabelo.

Descubra que óleo essencial deve incluir na sua rotina.

Óleo de lavanda

Este óleo tem propriedades de regeneração de células, contribuindo para uma aceleração do ritmo de crescimento do cabelo. Além disso, as suas propriedades antimicrobianas melhoram a saúde do couro cabeludo.

Óleo de hortelã-pimenta

Este óleo também contribui para a aceleração do ritmo de crescimento do cabelo, isto porque as suas propriedades refrescantes promovem a circulação do sangue no couro cabeludo.

Óleo de alecrim

O óleo de alecrim, para alem de estimular o crescimento, também contribui para a densidade do cabelo, por provocar a regeneração das células.

Óleo de tomilho

O óleo de tomilho, para além de promover o crescimento do cabelo, também previne a queda. Este óleo é particularmente forte,v por isso quando o utilizar aplique apenas 2-3 gotas.