Deixe o seu olhar brilhar

Com a vida, lentamente, a regressar à normalidade, todas as oportunidades são boas para fazer um look de make-up mais especial. Um jantar com amigas, uma date night, ou até mesmo uma simples ida às compras – está na altura de as amantes de make-up “vingarem” todas aquelas semanas que, por estarem em casa, não mereceram looks especiais. Agora, que pode, maquilhe-se com tudo a que têm direito. Faça-o em bom com paletas de sombras cheias de cor, vida e brilhos, para celebrar estes dias mais felizes com estamos a ser presenteados!

Conheça as nossas sugestões de paletas perfeitas para fazer os seus olhos brilharem.