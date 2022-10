É o maior órgão do corpo humano e está sujeita aos fatores externos e ambientais, às consequências do nosso estilo de vida ou a condições de saúde e, por isso, a pele precisa de atenção e cuidados específicos. A Galderma nasceu com este objetivo: de melhorar a vida das pessoas, cuidando e embelezando a pele de cada um.

A empresa, especializada em dermatologia, tem no seu portfolio produtos inovadores, graças à procura constante de inovação científica deste laboratório farmacêutico que já conta com mais de 40 anos de experiência.

São estas décadas de experiência que fomentam as histórias de sucesso de quem conta com os produtos desta empresa para as várias fases da vida. A pensar na inovação, eficácia e qualidade, a Galderma especializou-se em três áreas: Medicina Estética, Soluções Médicas e Produtos para o Consumidor e disponibiliza assim uma ampla gama de produtos.

Produtos premium atestados pela ciência

Na área dos produtos para o Consumidor, a marca Cetaphil tem algumas fórmulas novas e melhoradas, que incluem ingredientes como a glicerina (humectante que retém a humidade para hidratar a pele), o pantenol (ou pró-vitamina B5, que apazigua e repara a pele seca) e a niacinamida (ou vitamina B3, que ajuda a reforçar a integridade da barreira cutânea). A combinação destes três ingredientes proporciona benefícios na função barreira, hidratação e sensibilidade da pele.

Estas novas fórmulas de Cetaphil® foram avaliadas em 23 estudos clínicos, para atestar a sua eficácia e tolerabilidade.

Exemplos disso são a loção de limpeza e o creme hidratante de Cetaphil, os best-sellers de uma das marcas mais conhecidas da Galderma.

Além desta marca mais conhecida pelo público, a Galderma, por ser um laboratório que trabalha para disponibilizar soluções inovadoras, tem também medicamentos para o tratamento de patologias como acne, rosácea, psoríase e fungos nas unhas.

Na linha da frente da medicina estética para potenciar a beleza de cada um

Cada vez mais cedo, há a preocupação de atenuar os efeitos da passagem do tempo na pele e a Galderma está também na linha da frente para combater os sinais de envelhecimento cutâneo.

Os tratamentos de medicina estética são cada vez mais uma aposta para muitas pessoas potenciarem a sua beleza ou suavizarem traços que menos gostam. Seguindo as tendências e a procura do mercado, salientamos dois tratamentos de medicina estética, realizados por médicos, que a Galderma também tem no seu portfolio: os skinboosters de ácido hialurónico e o bioestimulador da produção de colagénio.

Os skinboosters de ácido hialurónico são injetados pelo médico na pele, proporcionando uma hidratação profunda. O objetivo é aumentar a elasticidade e hidratação da pele, bem como reduzir as linhas de expressão finas e atenuar as cicatrizes da acne. As mudanças são progressivas e subtis, resultando numa aparência natural.

Outro dos tratamentos em destaque é o bioestimulador da produção de colagénio, que ajuda a renovar a firmeza, já que os níveis de colagénio vão diminuindo com o envelhecimento, originando flacidez da pele. Este bioestimulador vai ativar a capacidade do organismo produzir esta proteína, restaurando a sua estrutura e renovando a firmeza natural. Este produto é injetado por um médico nas camadas profundas na pele, repondo a firmeza, devolvendo o suporte estrutural perdido, dando volume e suavizando as rugas.

Cuidados específicos para as diferentes fases da vida

Cuidados ao longo da vida Imaginemos o caso de um doente que faz um tratamento de rosácea prescrito pelo dermatologista. Como complemento ao tratamento, para apaziguar a pele e reduzir o desconforto provocado pela secura, poderá usar o hidratante Cetaphil PRO Redness Control. Um doente sob tratamento da acne prescrito pelo dermatologista poderá utilizar os produtos Cetaphil PRO Oil Control para os cuidados diários de limpeza, hidratação e fotoproteção da pele.

Por saber que cada pele e cada fase da vida pedem cuidados específicos, as várias marcas respondem a essas necessidades de forma adequada, ao combinar produtos de várias áreas.

A complementaridade e as sinergias entre as marcas tornam o portfolio da Galderma completo.

A Galderma está presente em mais de 100 países e as suas marcas são recomendadas por médicos dermatologistas, médicos de medicina estética e farmacêuticos. E, claro, atestada pelos consumidores.