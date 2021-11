CNDTM Party Ready é a coleção que aplaude uma visão renovada da vida e tudo que há para celebrar. Esta gama de tonalidades festivas glamorosas têm uma abordagem relaxada sem comprometer o estilo.

Disponível tanto em CNDTM ShellACTM Brand Gel Polish como em CNDTM VinyLUXTM Long Wear Polish, os tons versáteis unem o casual com o elegante para criar looks que a permitam ir a discretas reuniões ou a uma elegante saída à noite.

A coleção natalícia inclui: Glitter Sneakers, um tom glitter dourado, Signature Lipstick, um tom grená intenso escuro, Silk Slip Dress, um tom make-up suave cremoso, White Button Down, um tom marfim cremoso, Statement Earrings, um tom glitter malva e High Waisted Jeans, um azul escuro acinzentado cremoso.

CNDTM Party Ready

"As celebrações desta estação assumem um novo significado com ênfase no equilíbrio entre o conforto e o estilo" disse o co-fundador da CNDTM Jan Arnold. “Concebemos estas tonalidades para serem mais claras e brilhantes como símbolo de otimismo e auto-expressão durante um tempo que se encontra em constante mudança".