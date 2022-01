Na indústria da Beleza, é muito frequente ouvirmos o termo “anti-aging". Na MPL'beauty, o foco é no conceito de "pro-aging" — uma forma de ver o envelhecimento não como algo negativo, que deve ser evitado a todo o custo, mas antes como um processo absolutamente natural, que pode ser abraçado de forma plena com boas escolhas e práticas.

Isto significa olharmos pelo nosso bem-estar interior e exterior, desde a alimentação e exercício físico ao modo como gerimos o stresse diário e cuidamos da nossa pele, tanto por dentro como por fora.

Adotar esta atitude e perceção mais positiva em relação ao processo de envelhecimento — que, segundo um estudo conduzido pelas Universidade de Harvard e de Yale, pode aumentar até 7 anos de vida — é não só uma forma de promovermos a nossa longevidade, mas também de potenciarmos a nossa própria auto-estima, olhando para nós mesmas e para a nossa pele, seja em que estado da vida for, com uma lente mais saudável e positiva.

No que à pele diz respeito, devemos então procurar incluir cuidados de rosto formulados com ingredientes naturais, que hidratem e nutram a pele em profundidade, mantendo a sua luminosidade, equilíbrio e saúde.

Para além disso, é igualmente importante continuar a manter os passos diários essenciais a qualquer idade e tipo de pele, como a limpeza, a tonificação, a hidratação e a proteção solar.

Conheça a seguir as sugestões must-have de MPL'beauty para um cuidado pro-aging.

créditos: MPL beauty

Para limpar a pele do rosto: Kit Limpeza (com Óleo Jasmim e Toalha Facial 100% Algodão Biológico)

O primeiro cuidado de todos, e aquele que é transversal a qualquer idade ou tipo de pele, é a limpeza — de manhã e à noite.

O Kit Limpeza é a forma mais natural de limpar o rosto, remover a maquilhagem e hidratar profundamente a pele, proporcionando uma aparência sempre limpa, hidratada, saudável e jovem.

Para além disso, a sinergia do óleo e da toalha estimula a renovação celular e equilibra o pH da epiderme, potenciando a firmeza e elasticidade da pele.

Tolha Facial 100% Algodão Biológico créditos: MPL Beauty

Para tonificar a pele: Essência de Rosas

A Essência de Rosas funciona como um tónico em spray, sendo a mais indicada para quem procura uma rotina pro-aging.

Além de prevenir o envelhecimento, tonificar e refrescar a tez, ajuda a nutrir profundamente a pele e auxilia no processo de regeneração celular.

Para um cuidado completo: Kit Revitaliza

Firmeza, elasticidade e um boost de vitamina C. Composto por um Sérum, uma Essência e um Creme de Rosto Anti-Aging Intensivo, o Kit Revitaliza oferece um cuidado anti-aging completo, ajudando a prevenir o envelhecimento precoce da pele.

Adequado a todos os tipos de pele, mesmo as mais sensíveis, este kit oferece também maior firmeza e elasticidade à tez, devolvendo assim o brilho saudável da pele jovem.

Para cuidadas do contorno de olhos: Kit Olhos (com Cogumelos Gua Sha e Eficaz Sérum Concentrado)

A massagem com uma ferramenta de beleza como a Gua Sha é um passo verdadeiramente benéfico para a pele do rosto: ajuda a reduzir inchaço e atenuar olheiras, trabalha na libertação de toxinas, promove a produção e regeneração do colagénio, tonifica e realça a luminosidade da pele.

Na MPL'beauty existem diversas ferramentas deste género, entre elas os Cogumelos Gua Sha, com o formato ideal para cuidar da pele em torno dos olhos e lábios

Em sinergia com o sérum concentrado Eficaz, ajudam a massajar e hidratar as zonas mais sensíveis do rosto, num lifting natural que resulta em mais tonificação e menos rugas.

créditos: MPL beauty

Para proteger, fortalecer e hidratara pele, de dentro para fora: Gotas Beleza

Um tónico de beleza à base de sílica, um mineral essencial para a regeneração do colagénio, estas gotas altamente hidratantes ajudam a nutrir a pele de dentro para fora, estimulando o seu brilho e elasticidade.

Para alcançar um maior equilíbrio e bem-estar: Cápsulas Super Mulher

Um suplemento biodisponível e bioativo, com extratos de plantas e adaptogénios para apoiar o equilíbrio hormonal e emocional feminino. Para reduzir o stresse e estimular energia, humor, bem-estar e foco.